Eski Aydınlıkçı'dan Perinçek itirafları: Duruma göre... PKK ile de görüşür, namaz da kılar

Doğu Perinçek’in 1980 öncesi en yakın arkadaşlarından biri olan eski Aydınlıkçı Gün Zileli, çok önemli “itiraflarda” bulundu. Aydınlık ekibi olarak 1980 öncesinde sol gruplar için ihbar siyaseti izlediklerini anlatan Zileli, 12 Eylül darbesi için de şunları söyledi: “Sovyetler Birliği, Türkiye’yi işgal edecek. O yüzden Türkiye’yi istikrarsızlaştırıyor diye düşünüyorduk. O yüzden ‘Darbe iyi olmuştur’ dedik.” Zileli, Perinçek için de şöyle konuştu: “Doğu duruma göre Kemalist de olur, Akit Gazetesi de olur. Apo’yla da görüşür. Perinçek ilke diye bir şey yok.”







Gün Zileli, 1960’lardan itibaren sosyalist hareketler içinde yer almış, Doğu Perinçek’le yıllarca omuz omuza mücadele etmiş bir siyasetçi ve yazar. Yakınlıkları o denli güçlüydü ki, Gün Zileli, Doğu Perinçek’in kız kardeşi Feyza Perinçek’le evlendi. Roman yazarı Irmak Zileli, Gün Zileli ve Feyza Perinçek’in kızıdır. Gün Zileli, Proleter Devrimci Aydınlık dergisinin ve Doğu Perinçek’in lideri olduğu yasadışı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin de kurucularındandı. Perinçek’le yolları 90’lı yıllarda ayrıldı ve kendine has bir çizgide yoluna devam ediyor.





SOLCULARI İHBAR ETTİK; 12 EYLÜL’E ‘İYİ OLDU’ DEDİK

Bold'un haberine göre Flutv adlı Youtube kanalında 12 Eylül darbesi ve Doğu Perinçek’e dair çok önemli “itiraflarda” bulunan Zileli, “Aydınlık hareketi veya Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP), o zamana (12 Eylül’e) kadar bir ihbar siyaseti izlemişti. Solcuları açıktan ihbar ediyorlardı. Ben de içindeydim” dedi. Aydınlık hareketi olarak 12 Eylül’e bakışlarına dair de şunları kaydetti: “O zaman bizim şöyle bir teorimiz vardı; ‘Sovyetler Birliği, Türkiye’yi istila edecek. O yüzden istikrarsızlaştırıyor Türkiye’yi’ diye. Dolayısıyla ‘Darbe iyi olmuştur’ dedik.”





PERİNÇEK, CEZAEVİNDE DE DARBEYİ DESTEKLİYORDU

Zileli, 12 Eylül cuntasına verdikleri desteğin bir nedenini ise şöyle anlattı: “Darbeciler bizimle MHP arasında bir konumda. ‘Biz etkilersek, onları MHP’ye karşı yönlendiririz’ gibi saçma sapan teorilerimiz vardı. Nitekim MHP’yi de aldılar içeri.” Ancak, darbeden 1 ay sonra Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) hakkında da tevkifat çıkarıldığını ve Doğu Perinçek’in de tutuklandığını belirtti Zileli. Kendisinin İstanbul’da 10 yıl boyunca kaçak yaşadığını anlatan Gün Zileli, Perinçek için şunları söyledi: “TİKP davasından arkadaşlar girdiler, 2 sene sonra çıktılar. Biz dışarıdakiler ‘Mahkum edilecekler’ diyorduk, Doğu Perinçek ve içeridekiler de “Hayır, biz beraat edeceğiz’ diyorlardı. Hala 12 Eylül cuntasını hala destekleme kafasındalardı. Hakikaten de dedikleri gibi oldu, onları tahliye ettiler.”





PERİNÇEK, KEMALİST DE OLUR AKİT GAZETESİ DE

Gün Zileli, söyleşi tarzı yayınlanan programda, moderatörün “Doğu beye bakıyorum şimdi, Kemalist baya. Siz Kemalist misiniz?” şeklindeki sorusunu da şöyle cevapladı: “Doğu duruma göre Kemalist de olur, Akit Gazetesi de olur. Namaz da kılar. Politikada, Doğu Perinçek için söylüyorum, ilke diye bir şey yok. O anda nasıl işine geliyorsa öyle. Apo’yla da gider görüşür. Politikacı bu. Ona belki bir teklif götürdü, kabul edilmedi. Olmayacak şey değil. O zamanki 2000’e Doğru dergilerini izleyin 80’lerin sonuna doğru, ‘Kürt özerklik hareketi’ filan derlerdi. Bugün bile ‘Vayy, ne demiş!’ dersiniz. Şimdi Kemalist. Çünkü ordunun desteğini alacak, onun için Kemalist oldu.”