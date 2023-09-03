SGK'da rekor açık

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu yılın ilk yarısındaki gelir ve giderleri belli oldu. SGK’nin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olduğu bildirildi. Kurumun bu yılın ilk yarısındaki giderinin ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olduğu belirtildi.







Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kurumun 2023’ün ilk yarısındaki toplam açığı 10 milyar TL’ye dayandı.





Verilere göre, 2023’ün ilk yarısında SGK’nin geliri kayıtlara, 935 milyar 491 milyon 804 bin TL olarak geçti. Gelirin 141 milyar 375 milyon bin TL’si devlet katkılarından oluştu.







Kurumun 2023’ün ilk yarısındaki toplam gideri ise 945 milyar 135 milyon 636 bin TL olarak gerçekleşti. AK Parti döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin altı aylık toplam açığı ise 9 milyar 643 milyon 831 bin TL olarak hesaplandı.



