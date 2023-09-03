Samanyolu Haber /Gündem / Soylu siyasete sırt mı döndü, yoksa PR haberi mi? /03 Eylül 2023 11:10

Soylu siyasete sırt mı döndü, yoksa PR haberi mi?

Yerel seçimler yaklaşırken durumu merak edilen isimlerden biri de Süleyman Soylu. Soylu adaylık iddialarına ilginç bir cevap erdi. Soylu hakkındaki iddia yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Gazeteci Talat Atilla, şimdilerde AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerel seçimlerle ilgili kendisini arayan gazeteci ve siyasetçilere "Kesinlikle hiçbir ile aday olmayacağım. Hiçbir zaman da kariyer planım olmadı" dediğini ileri sürdü.

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda şimdiye dek kulislerden birçok bilgi yansıdı. Genel duyumlar İstanbul için en çok eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimlerinin konuşulduğu yönünde.

Tartışmalar sürerken, dikkati çeken bir iddia kamuoyuna yansıdı. Turktime yazarı Talat Atilla, Soylu'nun kendisini arayan gazeteci ve siyasetçilere "Kesinlikle hiçbir ile aday olmayacağım. Hiçbir zaman da kariyer planım olmadı" dediğini ileri sürdü:

"(...) İktidar partisinin İstanbul adayları içinde Süleyman Soylu'dan Murat Kurum'a kadar onlarca farklı siluet var.

'Makamsız güç' olarak tanımladığım, makam sevmeyen farklı bir siyasetçi profili Ali İhsan Arslan'ın (Mücahit Arslan) ismi de Ankara adayları içinde geçse de soğuk baktığı biliniyor.

Diğer yandan Atilla'nın bu iddiası farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Soylu'nun ismini gündeme getirmek ve adaylık yarışında kendini hatırlatmak için için bu açıklamaları piyasaya sürdüğü iddia ediliyor.  

Bu arada Soylu demişken.

Kendisini arayan her siyasetçi ya da gazeteciye 'Kesinlikle hiçbir ile aday olmayacağım. Hiçbir zaman da kariyer planım olmadı.' demesine rağmen anketlerde isminin geçmesini, Ankara'nın kulağı kesik siyasi yorumcuları farklı yorumluyor.

Onlara göre İstanbul ve Ankara'ya aday adayı olan bazı isimler, 'Bak Süleyman Soylu'yu bile anketlerde geçtim!' diyerek profil yükseltmeye çalışıyorlar. (...)"
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