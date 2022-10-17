'Amasra madeni' protestosuna polis müdahale etti

41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeni patlamasıyla ilgili bir protesto gösterisi düzenlendiği ifade edildi.





Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde yaşanan patlama sonrası 41 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ihmal olduğu iddiasıyla düzenlenen protestoda bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin Amasra’daki maden katliamında yaşamını yitiren 41 madenci için yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. En az 10 kişi gözaltına alındı. Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin Amasra’daki maden katliamında yaşamını yitiren 41 madenci için yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. En az 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Olgunlar Caddesinde bulunan Madenci Anıtında Bartın'daki maden katliamında yaşamını yitiren 41 madenci için basın açıklaması yapmak istedi. Cadde polis barikatları ile kapatılırken, Anıt da barikatla ablukaya alındı. Caddeye yalnızca basın, sendika ve odaların yöneticileri alındı. Bu sırada caddeye girmek isteyenler polis tarafından engellendi. Olgunlar Caddesi yakınında bulunan Karanfil Caddesi ve Meşrutiyet Caddesinde bulunan kişiler polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.Bu sırada Olgunlar Caddesinde bulunan kitle, toplanmadan açıklama yapmayacaklarını, gözaltına alınanlar bırakılana kadar bekleyeceklerini ifade etti. Uzun bekleyişin ardından kitle basın açıklaması yapmayacaklarını duyurarak müdahaleyi alkış ve sloganlarla protesto etti. Alkışlarla caddeden ayrılan kitle yine polis tarafından dağıtıldı. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube önüne geçen kitle polisler tarafından ablukaya alındı. Şubede polis müdahalesine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.