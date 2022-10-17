Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP ile ilgili çok konuşulacak seçim sonucu tahmini /17 Ekim 2022 21:44

AKP ve MHP ile ilgili çok konuşulacak seçim sonucu tahmini

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketi oldu.

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Son olarak 'Haziran 2023' olarak açıklanan seçim tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketi oldu.

Son dönemde yaptığı mitinglerle meydanlara inen MHP ile açıkladığı sosyal konut projesi ve yapılması beklenen yüksek asgari ücret zammı gibi konularla ilgili olarak oylarında yükselme olduğu iddia edilen AKP'nin oyları, söz konusu ankette aksi yönde bir seyir izliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ORC Araştırma, 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketini yayımladı.

Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya’da gerçekleştirilen çalışmalarda AKP ve MHP’nin oyları düşerken Millet İttifakı’nın oylarının arttığı gözlemlendi.

İşte anketten elde edilen o sonuçlar:


h3KONYA’DA DAVUTOĞLU ETKİSİ/h3 pBir önceki seçimde Konya’da yüzde 55.4 oy alan AKP, yapılan son çalışmaya göre yüzde 16.9 oranında oy kaybediyor./p pCHP ve İYİ Parti oylarını artırırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu memleketi Konya’da Gelecek Partisi ile yüzde 14.1 oranında oya ulaşıyor./p

h3CHP YÜKSELİYOR/h3 pAntalya’da ise CHP büyük bir farkla birinciliğini koruyor. Şehirdeki oy oranları şöyle:/p pCHP: Yüzde 32.3,/p pAKP: Yüzde 25.9,/p pİYİ Parti: Yüzde 24.1,/p pHDP: Yüzde 6.2,/p pMHP: Yüzde 5.5,/p pGelecek Partisi: Yüzde 1.7,/p pDEVA Partisi: Yüzde 1.3,/p pTDP: Yüzde 1.1,/p pMemleket: Yüzde 0.8/p

h3MUĞLA’DA AKP ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ/h3 pMuğla'da ise son durum şöyle:/p pCHP: Yüzde 42.8,/p pİYİ Parti: Yüzde 25.6,/p pAKP: Yüzde 17.1,/p pHDP: Yüzde 4.1,/p pMHP: Yüzde 2.9,/p pGelecek Partisi: Yüzde 1.8,/p pTDP: Yüzde 1.6,/p pDEVA Partisi: Yüzde 1.3,/p pDemokrat Parti: Yüzde 1.1 oy alıyor./p

h3CUMHUR DENİZLİ'Yİ KAYBETTİ/h3 pBir önceki seçimde çoğunluğu Cumhur ittifakı oluştururken araştırmaya göre, Millet İttifakı şehirde birinci parti konumuna yükseldi/p pAKP: Yüzde 31.5,/p pCHP: Yüzde 28.3,/p pİYİ Parti: Yüzde 24.5,/p pMHP: Yüzde 4.5,/p pHDP: Yüzde 3.8,/p pGelecek Partisi: Yüzde 1.9,/p pTDP: Yüzde 1.8,/p pDEVA Partisi: Yüzde 1.4,/p pSaadet Partisi: Yüzde 1.1/p

pAfyonkarahisar'da, tablo şöyle:/p pAKP: Yüzde 42.3,/p pİYİ Parti: Yüzde 22,/p pCHP: Yüzde 18.7,/p pMHP: Yüzde 7.8,/p pGelecek Partisi: Yüzde 2.3,/p pTDP: Yüzde 1.7,/p pHDP: Yüzde 1.6,/p pDEVA Partisi: Yüzde 1.6,/p pSaadet Partisi: Yüzde 0.7./p


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