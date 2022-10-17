AKP ve MHP ile ilgili çok konuşulacak seçim sonucu tahmini

Son olarak 'Haziran 2023' olarak açıklanan seçim tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de ORC Araştırma uzmanlarınca yapılan 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketi oldu.







Son dönemde yaptığı mitinglerle meydanlara inen MHP ile açıkladığı sosyal konut projesi ve yapılması beklenen yüksek asgari ücret zammı gibi konularla ilgili olarak oylarında yükselme olduğu iddia edilen AKP'nin oyları, söz konusu ankette aksi yönde bir seyir izliyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ORC Araştırma, 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketini yayımladı.



Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya’da gerçekleştirilen çalışmalarda AKP ve MHP’nin oyları düşerken Millet İttifakı’nın oylarının arttığı gözlemlendi.

ORC Araştırma, 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketini yayımladı.Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya’da gerçekleştirilen çalışmalarda AKP ve MHP’nin oyları düşerken Millet İttifakı’nın oylarının arttığı gözlemlendi.





İşte anketten elde edilen o sonuçlar:































