Yeni para birimi: İskoç Sterlini

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden birisi olan İskoçya'da 2014 yılındaki 'hayır' oyu çıkan referandumdan sonra bir bağımsızlık oylamasına daha hazırlanıldığı belirtiliyor.





Konuyla ilgili bir açıklamada bulunduğu ifade edilen İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'in ise olası bir bağımsızlık kararı durumunda yeni bir para birimine geçme isteklerini olduğunu ifade ettiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın Britanya’dan bağımsızlığını kazanması durumunda mümkün olan en kısa sürede yeni ‘İskoç sterlini’ni kullanıma koyacaklarını bildirdi. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın Britanya’dan bağımsızlığını kazanması durumunda mümkün olan en kısa sürede yeni ‘İskoç sterlini’ni kullanıma koyacaklarını bildirdi.

Sturgeon, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta düzenlediği basın toplantısında, İskoçya’nın Britanya’dan ayrılması durumunda olabileceklere dair güncel argümanları özetledi.Halihazırda İskoç para birimi oluşturmak için bir zaman çizelgesinin belirlenmediğini söyleyen Sturgeon, ancak Britanya sterlini kullanımının uygun vadede kısa süreceğini ve zamanı geldiğinde kendi para birimlerini kullanıma koyacaklarını açıkladı.“Bağımsızlık konusunda İskoçya’nın bir İskoç sterlini benimseme politikasına geçmeden önce bir süre Britanya sterlini kullanmaya devam etmesini öneriyoruz. İskoçya, hala sterlini kullanırken, para politikasının birçok yönü Britanya Merkez Bankası’nca belirlenmeye devam edecek. Bununla birlikte İskoçya’daki parasal ve ekonomik koşulların gözetimi ve finansal istikrardan sorumlu bağımsız bir İskoç Merkez Bankası kurulacak.”İskoç lider, bağımsızlığın kazanılmasının ardından Avrupa Birliği’ne (AB) yeniden katılmak için de çalışacaklarının altını çizdi.