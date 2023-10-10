Samanyolu Haber /Teknoloji / Amazon ilk uydu fırlatmasını başarı ile gerçekleştirdi /10 Ekim 2023 12:01

Amazon ilk uydu fırlatmasını başarı ile gerçekleştirdi

Havacılık üreticisinin Atlas V roketi, Cuma günü ilk iki Kuiper Projesi uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıdı.

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Protoflight adı verilen görev, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan saat 14:06 ET’de havalandı. Amazon, Starlink benzeri internet uydu girişimi Project Kuiper üzerinde uzun süredir çalışıyor. Daha önce prototiplerin geçen yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Şirket, Protflight’ı önemli bir öğrenme fırsatı olarak görüyor. Şirket uzaydan gerçek dünya (veya daha doğrusu dünya dışı) verileri kaydetme ve bunu laboratuvar ve saha testlerinde deneyimleme gibi noktalara odaklanıyor.

Amazon, ağın yer ve uzayda nasıl performans göstereceğine dair daha fazla bilgi sunacak. Bu aynı zamanda uydu işleme, fırlatma ve görev operasyonlarına yönelik bir test. Görev bittiğinde Amazon, atmosferde yanmadan önce her iki uyduyu da aktif olarak yörüngeden çıkaracak.

Project Kuiper’in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal, “Burada laboratuvarımızda kapsamlı testler yaptık ve uydu tasarımımıza yüksek derecede güveniyoruz, ancak yörünge testlerinin yerini hiçbir şey tutamaz” dedi. “Bu, şirketimizin ilk kez uyduları uzaya yerleştirmesi ve görev nasıl gelişirse gelişsin inanılmaz miktarda öğreneceğiz.”
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