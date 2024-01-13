Samanyolu Haber /Dünya / Amazon'da 2 bin yıllık dev kayıp şehir bulundu: /13 Ocak 2024 11:25

Amazon'da 2 bin yıllık dev kayıp şehir bulundu:

And Dağları'nın eteklerinde yaklaşık bin yıl boyunca ayakta kaldığı düşünülen şehrin haritalanması için lazer sensör teknolojisi kullanıldı.

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Amazon ormanlarında arkeologlar, yaklaşık 2 bin yıl önce kurulmuş ve büyüklüğü aynı dönemin Londra'sı ile kıyaslanabilecek kayıp şehir kümesinin haritasını çıkarmayı başardı.  

Ekvador'daki Copueno bölgesinin Upano Vadisi'nde yaklaşık bin yıl boyunca ayakta kaldığı düşünülen şehrin haritalanması için lazer sensör teknolojisi (LIDAR) kullanıldı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarlarından Arkeolog Stephen Rostain, kayıp şehrin en az 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun 30 bine kadar çıktığını düşündüklerini ifade etti.

Bölgeyi "kayıp şehirler vadisi" olarak nitelendiren Rostain ve ekibi, yerleşimlerin Upano halkı tarafından M.Ö. 500 ile M.S. 300-600 yılları arasında kurulduğunu tespit etti.  Bu tarihler kabaca Avrupa'da Roma İmparatorluğu ile aynı döneme denk geliyor.

Kayıp şehirlerde 6 binden fazla toprak höyük üzerine inşa edilmiş ev ve binanın tarım alanları ile çevrili olduğu düşünülüyor.

Lazer sensörleri şehirlerde 10 metre genişliğinde, 20 kilometreye kadar uzunlukta ulaşım yollarının olduğunu da işaret ediyor.

"Amazonlar'da sadece küçük gruplar yaşamadı"

"Çok büyük bir medeniyet"in izlerine rastladıklarını ileri süren Rostain, "Amazon'da her zaman inanılmaz bir insan ve yerleşim çeşitliliği oldu. Yaşamanın tek bir yolu yoktu. Onlar hakkında daha yeni yeni bilgi ediniyoruz." diyerek Amazon ormanlarında sadece 'küçük insan gruplarının yaşadığı bozulmamış vahşi doğa' tezinin gerçek olmadığının da ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Bilim insanları son zamanlarda Bolivya ve Brezilya dahil Amazon'un başka yerlerinde de Avrupa ile temastan önce karmaşık yağmur ormanı toplumlarına dair kanıtlar bulmuştu.
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