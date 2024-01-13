Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla ve Volvo, Avrupa'daki üretimlerini durdurdu /13 Ocak 2024 11:11

Tesla ve Volvo, Avrupa'daki üretimlerini durdurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldığını bildirdi.

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Tesla'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, bunun da gecikmeler nedeniyle Almanya'daki üretimi etkilediği belirtildi.

Uzayan nakliye sürelerinin tedarik zincirlerinde boşluk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Eksik bileşenler nedeniyle Berlin-Brandenburg'daki Gigafactory'de araç üretimini 29 Ocak-11 Şubat tarihlerinde birkaç bölge dışında askıya almak zorunda kalıyoruz. Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Volvo'dan açıklama

Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye ait olan Volvo Car, şanzıman teslimatlarının gecikmesi nedeniyle Belçika'nın Gent kentindeki fabrikasında önümüzdeki hafta üç gün boyunca üretime ara vereceğini açıkladı.

Giysilerden telefonlara ve araba akülerine kadar her şeyi taşıyan gemilerin Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı rota olan Süveyş Kanalı'ndan bir süre daha kaçınmak zorunda kalacağı endişesi naklilye ücretlerinin artmasına neden oluyor.

Yemen'deki Husiler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılar düzenlemesinden sonra Hamas'a destek verdiğini duyurmuş, Kızıldeniz'deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle çok sayıda saldırıda bulunmuştu.

Bunun sonucunda ticari gemiler rotalarını değiştirip Kızıldeniz yerine taşımanın daha uzun sürdüğü Panama Kanalı'nı kullanmaya başlamıştı.
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