Kuzey Kore yıllar sonra ilk turistlerini ağırlayacak

Rus turistler nereye gidecek?





Pandemi öncesi Çinli turistler ilk sıradaydı





Kuzey Kore, Covid-19 karantinası sırasında Ocak 2020'de ülke sınırlarını yabancılara kapatmasından bu yana ilk kez ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.Rus devlet haber ajansı Tass, Rus turislerin kayak gezisi için Kuzey Kore'ye gideceğini duyurdu.Şubat ayı için planlanan tur, salgın sonrası Kuzey Kore'ye ilk turistlerin Kuzey'in en büyük diplomatik müttefiki ve ekonomik boru hattı olan Çin'den gelmesini bekleyenler için sürpriz oldu.Tur acentesi Vostok Intur'un web sayfasında dört günlük gezinin 9 Şubat'ta başlayacağı belirtiliyor. Tass'a ve tur acentesine göre paketin fiyatı kişi başı 750 dolar.Tass'ın haberine göre, Rusya'nın uzak doğu bölgesi Primorye'den sayısı belirtilmeyen turist, önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçacak.Burada Kuzey'in yol gösterici felsefesi "juche" ya da kendine güvenin adını taşıyan "Juche Fikir Kulesi" gibi anıtları ziyaret edecekler.Tass, turistlerin daha sonra ülkenin en modern kayak merkez inin bulunduğu doğu kıyısındaki Masik Geçidi'ne gideceklerini yazdı.Tur acentesinin tanıtım yazısında "Kendinizi kış sporları severler için gerçek bir cennette bulacaksınız!."Burada hem deneyimli kayakçıların hem de yeni başlayanların ihtiyaçlarını karşılayacak farklı zorluk seviyelerine sahip inanılmaz pistler bulacaksınız." deniyor.Tass, gezinin Primorye bölgesi valisi Oleg Kozhemyako ile Kuzey Koreli yetkililer arasında varılan bir anlaşma uyarınca düzenlendiğini bildirdi.Kozhemyako, aralık ayında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler için Pyongyang'a gitmişti. Seyahat öncesinde Rus medyasına yaptığı açıklamada turizm, tarım ve ticari işbirliği konularını ele almayı beklediğini söyledi.Kuzey Kore, tecrit ve ABD öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle zarar gören ekonomisini canlandırma çabalarının bir parçası olarak pandemi döneminden kalma kısıtlamaları yavaş yavaş hafifletiyor ve uluslararası sınırlarını açıyor.Ağustos ayında Güney Kore'nin casusluk servisi, Kuzey Kore ekonomisinin 2020'den 2022'ye kadar her yıl küçüldüğünü ve geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının 2016'ya göre yüzde 12 daha az olduğunu duyurdu.Seul'deki Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün eski başkanı Koh Yu-hwan, "Kuzey Kore için turizm, uluslararası yaptırım rejimi altında döviz kazanmanın en kolay yolu" dedi. Pyongyang'ın eninde sonunda Kuzey Kore'yi Çinli turistlere de açmasını beklediğini kaydetti.Seul'deki Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olan Lim Eul-chul, Kuzey Kore'nin Çinli turistlerden önce Rus turistleri kabul etmesinin Kim Jong Un'un Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye odaklandığını bir kez daha kanıtladığını söyledi.