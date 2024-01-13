eBay'e 3 milyon dolar 'hamamböceği' cezası

eBay'e yönelik suçlamalar neler?





Steiner ailesi kim ve onlara ne oldu?





eBay çalışanları çifti neden taciz etti?





ABD Adalet Bakanlığı, çalışanların yargılanmasından sonra eBay'i takip, tanıkları etkileme ve adaleti engelleme ile suçladı.David ve Ina Steiner çifti, 1999 yılında EcommerceBytes adında bir online haber bülteni hazırlamış ve yayınladıkları haberlerle eBay yöneticilerini kızdırmıştı.Massachusetts'teki ABD savcılığına göre, Kaliforniya merkezli eBay, çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti ve belirli koşullara uyması halinde şirkete yönelik suçlamaların düşmesini sağlayabilecek ertelenmiş kovuşturma anlaşması imzaladı.Savcılık "eBay kesinlikle suç teşkil eden bir davranışta bulunmuştur. Şirketin bu kampanyada yer alan çalışanları, ihbarları susturmayı ve EBay markasını korumayı amaçlayan dehşet verici bir kampanyayla mağdurlara tam bir cehennem yaşattılar" dedi.Ertelenmiş kovuşturma anlaşması, şirketin şartlara ve federal yasalara uymasını sağlamak için üç yıl boyunca bağımsız bir gözlemci tarafından denetlenmesini öngörüyor.3 milyon dolar tutarındaki ceza, suçlamalar kapsamında verilebilecek en yüksek para cezasıydı.eBay CEO'su Jamie Iannone, şirketin 2019'daki davranışını yanlış bulduğunu belirtmişti.Iannone yaptığı açıklamada, "Bu olayların meydana gelmesinden bu yana şirkete yeni liderler katıldı ve eBay politikalarını, prosedürlerini, kontrollerini ve eğitimlerini güçlendirdi" dedi.Bültenin yayıncısı ve editörü olarak görev yapan çift, eBay'i federal mahkemede dava ederek, siber takip ve anonim olarak gönderilen paketlerin hayatlarını nasıl altüst ettiğini anlattı.Ina Steiner, taciz edici ve bazen de tehdit edici Twitter mesajlarının yanı sıra, birçok farklı gruplardan düzinelerce garip e-posta aldığını söyledi.Çiftin kapısına bir kutu canlı örümcek ve hamamböceğinin yanı sıra bir cenaze çelengi, kanlı bir domuz maskesi ve eş kaybından sonra hayatta kalmayı anlatan bir kitap bırakıldı.Evlerinin adresi de internette yabancıları garaj satışlarına ve partilere davet eden duyurularla paylaşıldı.Perşembe günü web sitelerinde yayınladıkları ve "Biz Ina ve David Steiner, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı eBay Inc. davasının mağdurlarıyız" diye başlayan bir açıklamada çift, teknoloji devinin eylemlerinin kendileri üzerinde "duygusal, psikolojik, fiziksel, itibar ve mali açıdan" "zarar verici ve kalıcı bir etki" yarattığını söyledi.Mahkeme kayıtlarına göre taciz, 2019 yılında Ina Steiner'ın eBay tarafından açılan ve Amazon'u satıcılarını çalmakla suçlayan bir dava hakkında bir haber yazmasının ardından başladı.Mahkeme kayıtlarına göre makalenin yayınlanmasından yarım saat sonra, eBay'in o zamanki CEO'su Devin Wenig, başka bir üst düzey yöneticiye "Eğer onu alaşağı edecekseniz... şimdi tam zamanı" mesajını göndermiş. Yönetici Wenig'in, mesajını eBay'in güvenlik ve emniyetten sorumlu kıdemli müdürü James Baugh'a iletmiş ve Ina Steiner'ı "Yakılıp yıkılması gereken önyargılı bir trol" olarak nitelendirmiş.Baugh, nihayetinde davadaki suçlamaları kabul eden yedi eski çalışan arasındaydı.Baugh 2022 yılında yaklaşık beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer eski yönetici David Harville ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.2019'da CEO'luktan istifa eden Wenig, davada cezai olarak suçlanmadı ve taciz kampanyası hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu ya da herhangi birine yasadışı bir şey yapmasını söylediği iddialarını reddetti.Davada, avukatları "onu alaşağı et" sözünün bağlamından koparıldığını ve doğal çıkarımın "bir dizi tuhaf suç eylemi" değil "yasal eylem" yapmaktan söz ettiği şeklinde olması gerektiğini söylediler.