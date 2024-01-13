Venezuela'da şimdi de kripto para 'Petro' fiyaskosu

Venezuela'da devletin yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürdüğü kripto para birimi "Petro" başarısız oldu. Kripto paranın kalıcı olarak tahvilden kaldırılacağı açıklandı.



Ülkenin özel kripto varlık platformu CryptoLand Venezuela, X'te yaptığı paylaşımda "Petro sona erdi." açıklamasında bulundu.



Açıklamada, "Çok iyi bir kaynaktan 11 Ocak 2024 tarihinde Petro'nun (PTR) resmen öldüğüne dair üzücü bir haber aldık." denildi.



Venezuela hükümeti tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.



CryptoLand ayrıca, sanal cüzdanların Venezuela'nın ulusal para birimi olan Bolivar cinsinden eşdeğerleriyle kredilendirileceği bilgisini paylaştı.



Fransız haber ajansı AFP de Petro'nun dönüştürülebilir olduğu tek arayüz olan Patria platformunun, "kripto para cüzdanlarının 15 Ocak'tan itibaren kapatılacağını" duyurduğunu aktardı.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro 2017 yılının sonunda 'büyük bir tantanayla' Petro'nun duyurusunu yapmıştı.



Devlete ait ilk kripto para birimlerinden biri olan Petro, resmi olarak Venezuela'nın petrol rezervleri ve maden kaynakları tarafından destekleniyordu.



Petro, Venezuela'nın ABD yaptırımlarının pençesinde olduğu bir dönemde ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için "yeni bir finansman yöntemini mümkün kılmayı" amaçlıyordu.