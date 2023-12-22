Samanyolu Haber /Dünya / Ameliyat sırasında hastayı yumruklayan doktora öfke böyüyor /22 Aralık 2023 17:16

Ameliyat sırasında hastayı yumruklayan doktora öfke böyüyor

Çin’de bir göz cerrahının ameliyat sırasında hastasını yumrukladığı iddiaları üzerine, yetkililer bir göz hastaneleri zincirini soruşturmaya başladı.

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Olay Çin sosyal medyasında yaygınlaşan bir videoyla ortaya çıktı ve öfke seline dönüştü.

Hastaneler zincirinin bağlı bulunduğu Aier China şirketi, videoda görülen cerrahın ve 2019’da yaşandığı belirtilen yumruklama olayının yaşandığı hastanenin yönetim kurulu başkanının görevden alındığını duyurdu.

Videoda, adı açıklanmayan göz cerrahının ameliyatı yaptığı sırada hastaya en az üç kez yumruk attığı görülüyor.

Göz hastaneleri zinciri işleten Aier China olayın ülkenin güneybatısındaki Guigang kentinde bulunan hastanede yaşandığını açıkladı.

Açıklamada ameliyat edilen hastanın 82 yaşındaki bir kadın olduğu bildirildi ve “ameliyat sırasında lokal anestezi nedeniyle hasta introlerans geliştirdi. Başını ve gözünü birçok kez oynattı” denildi.

Şirket, hasta sadece yerel bir dili bildiğinden ve doktorun Çince yaptığı uyarıları anlamadığından “cerrahın acil bir durumda hastaya sert davrandığını” savundu.

Yerel makamlar, hastanın alnında morluklar oluştuğunu kaydetti.

Çin basınına konuşan hastanın oğlu ameliyatın ardından hastanenin özür dilediğini ve 500 yuan (70 ABD Doları) tazminat ödediğini açıkladı. Ayrıca, annesinin sol gözünün şu anda kör olduğunu belirtti. Ancak bunun olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor.

Aier China, hastanenin yaşananları şirket merkezine bildirmediğini ve hastanenin yöneticisi ve söz konusu cerrahın görevine son verildiğini duyurdu.

Olayın Aralık 2019’da yaşanmış olmasına karşın, tanınmış Çinli doktor Ai’nin paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle kamuoyuna açıklandı.

Wuhan kentinde başlayan Covid saldırı konusunda ilk uyarıyı yapan hekimlerden biri olan Dr. Ai, görüntüleri iki milyondan fazla takipçisi olan Weibo hesabında yayımladı.

Dr. Ai, 2021’de geçirdiği bir ameliyat nedeniyle Aier China şirketiyle davalı. Doktor, ameliyat sonrası bir gözünün neredeyse kör kaldığını iddia ederken, şirket suçlamayı reddediyor.
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