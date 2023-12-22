AB'den dijital platform çalışanlarına kötü haber

AB ülkelerinde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla sürücü veya kurye gibi farklı işlerde çalışan 28 milyondan fazla kişi bulunuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu serbest çalışan olarak sınıflandırılıyor. Yeni yasa ile ilk defa bu statünün değiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.



Avrupa Birliği'nde dijital platform çalışanı işçilere 'yasal çalışan' statüsü kazandırılmasına yönelik anlaşma Brüksel'deki AB Büyükelçileri toplantısında son anda çöktü.



AB kurumları, geçtiğimiz günlerde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla serbest çalışan kişilere, fiili çalışma düzenlerine karşılık gelen yasal istihdam statüsü ve işçi haklarını verme konusunda anlaşmaya varmıştı.



Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen ve dijital platform çalışanlarının haklarına yönelik hazırlanan yeni yasada uzlaşı sağlandığı bildirilmişti.



Birlik genelinde milyonlarca taşeron işçinin koşullarını iyileştirmek üzere tasarlanan yasa taslağı, bu sabah Brüksel'deki büyükelçiler toplantısı sırasında beklenmedik bir şekilde dağıldı.



Müzakereleri aylar süren yasa tasarısının aniden çökmesi, haziran 2024'te yapılacak AP seçimleri öncesi hayata geçirilebilme ihtimalini de suya düşürdü.



Tasarı ile, Uber ve Deliveroo gibi çeşitli dijital platformlar aracılığıyla serbest çalışan kişilerin, beş ekonomik kriterden en az ikisini karşılaması halinde serbest çalışan yerine yasal olarak "platform çalışanı" olarak kabul edilmesi öngörülüyordu.



Yaşanacak hukuki süreçlerde de herhangi bir istihdam ilişkisinin bulunmadığını kanıtlamak dijital platformun yükümlülüğünde olacaktı.



Keza platformlar tarafından serbest meslek sahibi olarak sınıflandırılan kişilerin AB hukuku kapsamındaki çalışan haklarına erişiminin sağlanması hedefleniyordu.



Avrupa Komisyonu tahminlerine göre, statü değişikliği olsaydı şu anda blok genelinde bu alanda aktif olarak çalışan 28 milyon işçinin 5,5 milyonunu etkileyecekti.



Büyükelçilerin nihai metni bugünkü toplantıda onaylaması gerekiyordu. Ancak diplomatik kaynaklar, kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda, üye ülkelerin çoğunluğunun kurumsal görüşmelerin sonucunu desteklemeyeceklerini açıkça belirttiklerini aktardı.



Bu da resmi oylama yapılmasını ve tasarının yasalaşmasını imkansız hale getirdi.



Diplomatik kaynakların verdiği bilgileri teyit eden İspanya dönem başkanlığı sözcüsü "Bu önemli konu üzerinde anlaşmaya varmak için gerekli nitelikli çoğunluğa sahip olmadığımız sonucuna vardık. Bu nedenle metni COREPER'de (büyükelçiler toplantısı) resmi oylamaya sunmamaya ve müzakerelere devam etmesi için Belçika Dönem Başkanlığına devretmeye karar verdik, kendilerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.