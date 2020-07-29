Amerika'daki salgında can kaybı 150 bini geçti

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bini geçti. ABD, en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu.





Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde toplam can kaybının dörtte birine yakını da ABD'de yaşandı. Ayrıca ülkede son 11 günde yaşanan ölümler de diğer ülkelere kıyasla daha yüksek.





Sağlık yetkilileri, Amerikalıların sosyal mesafe kurallarına uyması tavsiyesinde bulunuyor ve bu önlemlerin alınması durumunda da can kaybı ile vaka sayısının düşeceği çağrısında bulunuyordu.





ABD Başkanı Donald Trump, ilk başlarda çok destek çıkmasa da son zamanlarda maske takılmasını destekledi ama ülke genelinde mecbur kılmadı.