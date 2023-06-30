Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan iktidarına büyük suçlama: ABD-Türkiye arasında yeni bir kriz kapıda! /30 Haziran 2023 18:20

Erdoğan iktidarına büyük suçlama: ABD-Türkiye arasında yeni bir kriz kapıda!

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından The Wall Street Journal, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali için silah ve diğer teçhizatlar taşıdığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kargo gemilerinin düzenli olarak Türk limanlarında durduğunu iddia etti.

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WSJ, yaptırımlı gemilerin Türk limanlarında durmasının Ankara ve Washington arasındaki ilişkileri daha da gerebileceğini belirtti. Haberde, "Kremlin'e yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi Türkiye, bunun yerine Rusya için kritik bir ekonomik kanal oldu" denildi.

Gazetenin haberleştirdiği gemicilik kayıtlarına göre ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kargo gemileri, 2022'nin Mayıs ayından bu yana Türk limanlarında 100'den fazla kez durdu. Bu ziyaretlerin bazılarının geçen haftalarda gerçekleştiği vurgulandı.

WSJ'ye göre Rus yük gemileri bu limanlarda tamir edildi veya başka hizmetler aldı. Haberde bu uygulamaların ABD yaptırımlarını ihlal ettiği ve Washington'ın "Rusya yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle" bazı Türk şirketlere yaptırım uygulayabileceği belirtildi.

Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, "Rusya, savaş çabalarını desteklemek amacıyla gizlice malzeme elde etmek için her türlü girişimi yapıyor" dedi.

Kayıtlara göre bahsi geçen gemiler Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Marmara kıyısındaki 20'den fazla limana demirledi. Gemilerden bazılarının Türkiye'den Mısır, Suriye ve İran gibi diğer ülkelere gittiği belirtildi. WSJ, bazı gemilerin ise sıklıkla Türkiye ve Rusya arasında git-gel yaptığını, bunun da devam eden ticari ilişkiye işaret ettiğini vurguladı.

Türk ve Rus hükümetleri, WSJ'ye konuyla ilgili yorum yapmadı.

WSJ, daha önceki bir haberinde Rusya'nın Ukrayna'nın işgali için ihtiyacı olan metal, araç parçaları ve elektronik gibi ihtiyaçları Türkiye'den karşıladığını yazmıştı.
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