Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

AMSTERDAM







Bünyesinde Wereldburger school, Horizon, Wereldwijs, Kameleon okullarını bulunduran Stichting İnterregionaal Onderwijs Zaanstad (SİOZ) Başkanı Tuncay Çatak TR724’ yaptığı açıklamada, 2022 Amsterdam Mimari Tasarım Ödülüne layık görülmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Çatak “SİOZ okullar birliği çatısı altında 4 okulumuz var. Daha önce de Zaandam Horizon İlkokulumuz bir ödül kazanmıştı çok mutlu olmuştuk. Şimdi de Amsterdam Wereldburgerschool (Dünya vatandaşı ilkokulu) güzel bir ödüle layık görüldü. Özellikle halk jürisinin en iyi mimari tasarım ödülüne layık görmesi çok değerli. Onun için bizim son derece gurur verici bir gün. Başkanlığını yürüttüğümüz Stichting İnterregionaal Onderwijs Zaanstad (SİOZ) çatısı altında 900 öğrenci bu 4 okul altında eğitim görüyorlar.” dedi.

Çatak, ”Yaşadığımız ülkemize Wereldburgerschool (Dünya Vatandaşı İlkokulu) olarak hizmet veriyoruz. Bunu göz önünde bulunduran halk jürisi, oybirliğiyle okulumuzu bu ödüle layık gördü. Bu okulumuz SİOZ çatısı altında 2013 yılında küçük bir binada ilkokul olarak hizmet vermeye başladı. Aradan geçen yıllar sonra eğitim kalitemiz arttı.







Belediye ile bir ortak çalışma yapıldı. Akabinde belediye ile okul ile bir komisyon kurduk. Sonrasında tasarım ve mimari ile ödül aldığımız bu okulumuzun binasına geçmiş olduk. Okulun ismi dünya vatandaşı olmasının sebebi, farklılıkları bir zenginlik olarak görüp tüm her kesime sineyi açmaktı. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Okullarımızda yapılan bu tür özverili çalışmalar makes buluyor. Önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz.” ifadelerini kullandı.





Wereldburgerschool (Dünya Vatandaşı İlkokulu) Müdiresi Betül Özkaya ise 10 yıldır görev yaptığı eğitim kurumu ve ödül hakkında şu bilgileri verdi: “Okulumuz adına önemli bir gün. Okulumuz Amsterdam Belediyesi’nin onayı ile bir yıl önce yenilendi. Amsterdam’a son bir yıl içinde yapılan en iyi mimari tasarım ödülüne layık görüldü. Amsterdam’da yeni yapılar birbirleri ile kıyaslandı. 10 mimari yapı finale kaldı. Bu 10 yapı arasından halk jürisi ile bizim okulumuz oy birliği ile birinci oldu.















Hollanda yerel ve ulusal basında bu haber geniş bir yer aldı. Gurur verici bir durum. Okulumuz kapasitesi 350 öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Şu an 220 öğrenci ve 25 öğretmen ile hizmet veriyoruz. Şu an okulumuz semt itibari ile farklı millet ve dinlerden insanların bir arada yaşadığı bir semtte bulunuyor.

Okulumuzda 20 farklı milletten öğrenci var. Okulumuz her millet ve ırktan insana açık. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde farklı milletlerden oluşuyor. Bunun yanında okulumuza yeni Hollandalı dediğimiz Türkiye’den buraya gelen başarılı öğretmenlerimiz de stajyer öğretmen olarak göreve başladı. Kendileri kısa zamanda Hollandaca dilini öğrendiler. Ülkemiz Hollanda’ya adapte oldular ve Türkiye’deki başarılı eğitimleri buraya taşıyorlar. Onlarla da ayrıca gurur duyuyoruz.”







