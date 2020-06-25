Anadolu Ajansı , Fransa'nın siyasi hiciv gazetesini gerçek sandı

Fransa'nın ünlü siyasi hiciv dergisi Le Canard Enchaîné, Libya'da süren gerilimi eleştirmek amacıyla bir makaleye yayınladı. 'Bazı diplomatlardan' alıntı yapıldığı belirtilen makalede yer alan "Türkiye, Libya'da en dürüst oyunu oynuyor" ifadeleri Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı gibi kuruluşlar tarafından ciddi bir açıklama olarak aktarıldı.





Her hafta çarşamba günü çıkan Canard Enchaîné hiciv dergisi 24 Haziran tarihli sayısında "Türkiye Libya'da en dürüst oyunu oynuyor" başlıklı bir makaleye yer verdi. Makalede Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda bazı diplomatların "Erdoğan'ın emperyalist adımlarından" endişe duyduğu belirtildi. Macron'un "Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor" ifadeleri hatırlatılan makalede Erdoğan'ın Libya'ya yerleşmeyi amaçladığı endişelerine ve desteklediği, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin başkent Trablus'u ele geçirmesine yer verildi.



