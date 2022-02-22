Analistlerden Ukrayna krizi sonrası piyasalara ilgili yeni tahmin

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 2





OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR





küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takvimi Euro ve doların fiyatlanmasında etkili oldu.Gelişmeler sonrası Dolar/TL bugün en yüksek 13.90 seviyesini test ettikten sonra saat 16.30'da 13.85 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.TL'nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.