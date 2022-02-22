Samanyolu Haber /Ekonomi / Analistlerden Ukrayna krizi sonrası piyasalara ilgili yeni tahmin /22 Şubat 2022 21:29

Analistlerden Ukrayna krizi sonrası piyasalara ilgili yeni tahmin

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanımasının ardından yeni bir boyuta geçen siyasi ve askeri kriz ortamında piyasalardaki hareketlilik de devam ediyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takvimi Euro ve doların fiyatlanmasında etkili oldu.

Gelişmeler sonrası Dolar/TL bugün en yüksek 13.90 seviyesini test ettikten sonra saat 16.30'da 13.85 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 2

TL'nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.

OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.
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