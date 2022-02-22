Analistlerden Ukrayna krizi sonrası piyasalara ilgili yeni tahmin

Gelişmeler sonrası Dolar/TL bugün en yüksek 13.90 seviyesini test ettikten sonra saat 16.30'da 13.85 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 2
TL'nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.
OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.