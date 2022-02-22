Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan onay verilen ilk ülke oldu /22 Şubat 2022 21:24

Kazakistan onay verilen ilk ülke oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus Sputnik M koronavirüs aşısının ülkede kullanımına onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Böylece Kazakistan, Sputnik M aşısının kullanımını onaylayan ilk yabancı devlet oldu” denildi.

24 Kasım 2021'de Rusya Sağlık Bakanlığı 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısını tescil etmişti. Sputnik M, yetişkinler için geliştirilen Sputnik V dozunun 1/5'inden oluşuyor.

RDIF’e göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısını 12-17 yaş grubu çocuklar arasında yüksek güvenlik ve immünojenite profilini doğrulayan klinik çalışmalar temelinde tescil etti. Klinik denemeler sırasında aşının herhangi bir yan etkisi görülmedi.

Rusya’da 12-17 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 24 Ocak'ta başlanmıştı.

2 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 17 bin çocuğun Kovid-19’a karşı aşılandığını açıklamıştı.




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