Kazakistan onay verilen ilk ülke oldu

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi.





Açıklamada, “Böylece Kazakistan, Sputnik M aşısının kullanımını onaylayan ilk yabancı devlet oldu” denildi.





RDIF’e göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısını 12-17 yaş grubu çocuklar arasında yüksek güvenlik ve immünojenite profilini doğrulayan klinik çalışmalar temelinde tescil etti. Klinik denemeler sırasında aşının herhangi bir yan etkisi görülmedi.





Rusya’da 12-17 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 24 Ocak'ta başlanmıştı.





2 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 17 bin çocuğun Kovid-19’a karşı aşılandığını açıklamıştı.

















Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus Sputnik M koronavirüs aşısının ülkede kullanımına onay verdiği belirtildi.24 Kasım 2021'de Rusya Sağlık Bakanlığı 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısını tescil etmişti. Sputnik M, yetişkinler için geliştirilen Sputnik V dozunun 1/5'inden oluşuyor.