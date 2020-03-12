Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nde kritik seçim /12 Mart 2020 12:57

Anayasa Mahkemesi'nde kritik seçim

Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Kömürcü'nün yerine seçilen Kadir Özkaya, 3 Nisan'da göreve başlayacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AYM Üyesi Kadir Özkaya başkanvekilliği görevine getirildi. 

Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Kömürcü'nün yerine seçilen Özkaya, 3 Nisan'da göreve başlayacak. 

10 Şubat'ta yapılan seçimde görev süresi dolan Zühtü Arslan 4 yıllığına yeniden AYM Başkanı olarak seçilmişti.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memurluk, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

İdari yargı hâkimlik stajının akabinde 1993'te Danıştay tetkik hâkimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine tayin edilen Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.
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