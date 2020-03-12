Ev karantinası bitti, millet boşanmak için mahkemeye koştu

Panorama News'in Çin medyasından aktardığı habere göre Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart’ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.





Çiftlerin boşanma talebiyle yaptığı başvurulardan dolayı ilgili kurumların randevu sisteminin 18 Mart’a kadar dolduğu kaydedildi.





Uzmanlar, boşanma talebinde görülen ani artışı iki gerekçeyle açıklıyor: Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiği belirtiliyor.





Resmi rakamlara göre koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü Hubei eyaletinde Şubat 2020’de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi.





Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.





Yetkililer ayrıca, karantina etkisiyle boşanma kararı alan bazı genç çiftlerin, talepleri onaylandıktan sonra yeniden evlenmek istediklerini vurguluyor.