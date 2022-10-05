Anayasa Mahkemesi'nden Leyla Güven için 'hak ihlali' kararı: Tazminat var, tahliye yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu bulunan eski HDP milletvekili Leyla Güven’in bireysel başvurusunu kısmen reddetti, kısmen kabul etti. Mahkeme, 67 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verirken “hükmen tutuklu” olduğu gerekçesiyle tahliye kararı vermedi.





Leyla Güven, 2018 yılında “terör örgütü kurma ve yönetme” suçlarından tutuklanmış, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçildikten sonra 2019 başında tahliye edilmişti. Sonrasında tekrar tutuklanan Güven halen cezaevinde.





Güven 14 Eylül 2018'de, “tutukluluk dolayısıyla milletvekilliği görevinin yerine getirilmemesi nedeniyle ifade ve toplanma özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği”ni söyleyerek, tüm bu sürece ilişkin AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.





Güven’in bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklanma süreçlerini “milletvekili seçilmeden öncesi” ve “milletvekili seçildikten sonrası” olarak ikiye ayırıp bir değerlendirme yaptı. Güven’in vekilliğinin 4 Haziran 2020’de düşürüldüğüne işaret eden Mahkeme, ikinci tutuklama döneminde “kişi hürriyeti güvenliği” hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.





AYM bu ihlalin de 67 bin 500 TL manevi tazminat ödenerek giderileceğine karar verdi. Mahkeme, Güven’in tahliye edilip edilmemesine ilişkin olarak da , artık “hükmen tutuklu” olduğu için tahliyenin hak ihlalini ortadan kaldırma yolu olamayacağına karar verdi.