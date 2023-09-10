Samanyolu Haber /Gündem / Anız ateşinin dumanı otoyolu bir birine kattı : 2 ölü, 35 yaralı /10 Eylül 2023 20:16

Anız ateşinin dumanı otoyolu bir birine kattı : 2 ölü, 35 yaralı

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.



Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


36 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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