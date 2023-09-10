Yunanistan ve Bulgaristan’ın Türkiye’yi by-pass etme planı belli oldu

Poriazov, “Sea2Sea projesi İstanbul ve Çanakkale boğazlarına alternatif rota olacak” dedi.





Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nın onur konuğu ülke olan Bulgaristan'ın Yunanistan Büyükelçisi Poriazov, Voria.gr haber sitesine yaptığı açıklamada “Sea2Sea projesinin amacı, Karadeniz'deki Bulgar limanlarını modern bir ulaşım, enerji ve iletişim altyapısıyla Kuzey Ege'deki Yunanistan limanlarına bağlamaktır” açıklamasını yaptı.













İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARINA ALTERNATİF ROTA





Büyükelçi Poriazov’un açıklamaları Yunanistan medyasında da geniş yer buldu.





Projenin öneminin altını çizen Poriazov uygulamada bunun İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na alternatif bir rota olacağını belirterek, iki ülke arasında (Bulgaristan-Yunanistan) daha iyi bir altyapı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.





Yunanistan ile Bulgaristan arasında doğalgazın birbirine bağlanmasına yönelik Ekim 2022'den bu yana faaliyette olan IGB boru hattı projesinin yanı sıra, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan Dedeağaç yakınındaki yüzer LNG terminaline de özellikle değinen Pariazov, Dedeağaç'taki projenin yeni sürdürülebilir yatırımlar için olumlu bir örnek ve ilham kaynağı, geniş bölgesel kapsama sahip, iş dünyası için de uzun vadeli bir yatırım stratejisinin açık bir örneği olduğunu belirtti.





Bulgaristan'ın 87. Uluslararası Selanik Fuarı'na katılımına değinen Büyükelçi Poriazov, açıklamasının devamında ise aynı zamanda ülkesinin, Yunanistan'ın Kavala ve Dedeağaç limanlarının gelecekteki kalkınması ve yönetimine ilişkin projelere özel ilgi duyduğunu açıkladı.





Büyükelçi Valentin Poriazov, “Bulgar şirketleri, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle Karadeniz'deki ticaret yollarının bloke edilmesi bağlamında bu iki ticari limanı kullanmayı amaçlıyor” dedi.









BULGARİSTAN’DAKİ YUNAN YATIRIMLARI REKOR KIRDI





Poriazov aynı zamanda, Yunanistan'ın Bulgaristan'daki ticari varlığına da özellikle değinerek, ülkesinde faaliyet gösteren 18 binden fazla Yunan şirketinin önemli ölçüde büyüdüğünü belirtti.





Bulgaristan'daki toplam Yunan yatırımları 2022'de 3 milyar Euro'ya ulaştı. 2023 yılı için Yunanistan'ın 300 milyon Euro'nun üzerinde gelirle Bulgaristan'ın üçüncü büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğuna dikkat çekti.





Yunanistan ve Bulgaristan'ın kuracağı ortak şirket, Dedeağaç – Ormenio – Yunanistan-Bulgaristan sınırındaki 206 kilometre uzunluğundaki mevcut tek demiryolu hattında 1.08 milyar euroluk iyileştirme yapacak. Proje ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen konteyner gemilerinden yılda 650 milyon euroluk bir kar beklentisi var.