Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu’na çağrı: İşkence insanlık suçudur, raporu açıklayın /27 Ocak 2022 14:28

Ankara Barosu’na çağrı: İşkence insanlık suçudur, raporu açıklayın

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) şubede gözaltında bulunanlara işkence yapıldığına dair raporun gizlenmesine tepkiler büyüyor. İnsan hakları aktivistleri ve gazeteciler Ankara Barosu’na çağrıda bulunarak raporun açıklanmasını istedi.

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Günlerdir devam eden Ankara TEM’deki işkence iddiaları somutlaştırıldı. Ankara Barosu bünyesindeki İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı raporla işkence kayıt altına alındı.

Ancak Ankara Barosu’nun raporu açıklamaması tepkilere neden oldu. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çağrısıyla başlayan ‘işkence raporunu açıklayın’ tepkileri büyüyor.

RIZA TÜRMEN AÇIKLAMA YAPMALI
Gazeteci Yavuz Baydar, eski CHP Milletvekili ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı göreve çağırdı. Sosyal medya hesabından mesaj atan Baydar, “Anlaşıldığı kadar, Ankara Barosu, bünyesine bağlı İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı işkence raporunu kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmış, tam sansür uygulamış. Bu durumda, Merkez’in Bşk  @RizaTurmen den bir açıklama şart oldu. Neler oluyor? Tuz da mı kokuyor?”  diye yazdı.



RAPORU KAMUOYUNA AÇIKLAYIN
İnsan Hakları Savunucusu avukat Orhan Kemal Cengiz ise “İşkence insanlık suçudur. Bu suçu saptayanların kamuoyuyla da paylaşması gerekir. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin tespit ve raporları zaman geçirmeden en geniş şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Etkin bir soruşturmayı teşvik etmenin de yegane yolu budur.” çağrısında bulundu.

ANKARA BAROSU EVELEYİP GEVELİYOR
2000 yılındaki cezaevlerine yönelik hayata dönüş operasyonunda bir kolunu kaybeden ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen insan hakları savunucusu Veli Saçılık da işkencelere tepki gösterdi. Ankara Barosu’na çağrı yapan Saçılık,  “Ankara Barosu çok konuşup bir şey söylememeyi başarmış. “İşkence var mı, yok mu?” Soru bu kadar basit. Eveleyip, gevelemek için bildiri yazmayın.” dedi.




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