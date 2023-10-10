Ankara’da ‘ittifak’ istifası

"DOĞRU VE YERİNDE BİR KARAR OLMUŞTUR"





İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa mektubunda, “İşbirliği yapmamız gerektiği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmaz” dedi.Parti kaynakları, ittifak nedeniyle yaşanan çatlağın derinleştiğine işaret ediyor.Cumhuriyet’in ulaştığı istifa eden bir parti yöneticisi, “ittifak kararına Akşener ve çevresindeki birkaç parti yöneticisi dışında sıcak bakanın olmadığını” öne sürdü ve İstanbul, Ankara’da bir işbirliği olmadan girilmesinin İYİ Parti’nin intiharı olacağını belirtti.Öte yandan, Ankara dışındaki bazı il teşkilatlarında da “ittifak” kararına karşı sert görüşlerin olduğu iddia ediliyor.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Faruk Köylüoğlu’nun istifasını ve “İYİ Parti’de istifalar sürecek” açıklamasını değerlendirdi.Basın açıklaması yapan Zorlu “Her il ve ilçede aday çıkarma kararına itiraz eden bazı arkadaşlarımız oldu. Sayıları 5 kişiydi. Onlar görevlerine devam ediyor. Köylüoğlu’nun istifası, bizim açımızdan doğru ve yerinde bir karar olmuştur” dedi.