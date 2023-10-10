Samanyolu Haber /Gündem / Yine TEM, yine zincirleme kazası: yaralılar var /10 Ekim 2023 08:19

Yine TEM, yine zincirleme kazası: yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da O-3 TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir cip, aynı yönde giden 2 taksi ve motosikletle çarpıştı. Kazada taksilerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin sürücüsü Hatip B.'nin 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Bayrampaşa, O-3 TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde gece saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Hatip B.'nin kullandığı 81 ADE 636 plakalı cip, aynı yönde giden Harun Y.'nin kullandığı 34 TKH 32 plakalı taksi ve Sait Ç.'nin kullandığı 34 TKH 32 plakalı taksi ile İbrahim H.Ö.'nin kullandığı 34 EGL 321 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrası her iki takside bulunan Harun Y., Sait Ç., Ozan A. ile Kuday B. yaralandı. Motosiklet sürücüsü de şans eseri yara almadan kurtuldu. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

CİP SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Hatip B.'ye yaptığı kontrolde 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cip sürücüsü Hatip B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 
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