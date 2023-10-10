Mars'ta göz kamaştıran 'mavi günbatımı'

MARS'TAN YENİ GÖRÜNTÜ





Mars'ın atmosferi çok ince ve bunun yanında Güneş'e Dünya'dan yüzde 50 daha uzak. Güneş'ten gelen ışık Dünya'da oksijen, azot ve karbondioksitle etkileşime girerken Mars'ta büyük boyuttaki demir açısından zengin toz parçacıklarıyla etkileşime giriyor. Bu da tozun gün boyunca düşük frekanslı kırmızı ışığı dağıtarak, Mars'a özgü kırmızı rengini veriyor.





Çekilen fotoğraflar farklı gezegenlerin atmosferlerini de yakından incelemeye olanak sağlıyor.











Sol taraf Dünya'dan Sağ taraf Mars'tan. Mavi gexegen Dünya'da kızıl, Kızıl Gezegen Mars'ta mavi günbatımı



NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'tan yeni bir görüntü geldi. Bu sefer de Mars'ta mavi bir günbatımını kaydeden uzay aracı, X üzerinden paylaşım yaptı. NASA, Mars Mission Images Bot adlı hesap üzerinden paylaşılan görsel için açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre görüntü, perşembe(5 Ekim) günü keşif aracında bulunan navigasyon kamerasıyla çekildi.Yeni paylaşılan görüntü Mars'ın kendine has yapısının da fark edilmesini sağlıyor. Dünya'ya kıyasla Mars'taki atmosfer farklı olduğu için ışığın dalga boyu ve Güneş'ten gelen ışınlar farklı şekillerde kırılıyor. Bu da daha farklı renklerin görüntülenmesine neden oluyor.