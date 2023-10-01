İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!

Ankara'da bakanlıklar bölgesinde bir patlama sesi duyuldu. Olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara Kızılay'da, Meclis'e yakın bölgede, İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından ise 4 el silah sesi duyulduğu belirtildi.







İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.







TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Meclis'e giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.





BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:





“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”



