Samanyolu Haber /Dünya / Trump sık sık yönünü kaybeden Biden'ın taklidini yaptı, uzun süre alkışlandı /01 Ekim 2023 09:58

Trump sık sık yönünü kaybeden Biden'ın taklidini yaptı, uzun süre alkışlandı

Donald Trump, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Trump, zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesiyle ilgili Biden'ın taklidini yaptı.

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Seçimlerde aday olacağını açıklayan Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Trump, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha aday olacağını söyleyen Biden'ın sık sık yönünü kaybetmesini taklit etti.

TRUMP, BIDEN'I TİYE ALDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere seslendi. Trump, ilerleyen yaşına rağmen seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'i tiye aldı.

YÖNÜNÜ KAYBEDEN JOE BIDEN'I TAKLİT ETTİ
Trump, katıldığı etkinliklerde sık sık yönünü kaybeden Joe Biden'ın taklidini yaptı. O anlarda Cumhuriyetçi üyeler Trump'ı dakikalarca alkışladı.

"ZENGİN İNSANLAR KOKUYOR"
Donald Trump ayrıca Beverly Hills'teki "zengin insanların" yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle "koktuklarını" iddia etti
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