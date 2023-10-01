Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Miçotakis anlaştı: Sınıra yeni köprü yapılacak! /01 Ekim 2023 09:54

Erdoğan ve Miçotakis anlaştı: Sınıra yeni köprü yapılacak!

Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak rüzgarların estiği şu günlerde Atina yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, bir gazeteye verdiği röportajda iki ülke arasındaki ilişkilerde ılımlı havaya değinerek hayata geçirilecek projelerden bahsetti.

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Yunanistan'ın, Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, İpsala sınırında Türkiye ve Yunanistan arasındaki geçişleri kolaylaştıracak yeni bir köprünün inşaatına 2024'te başlanacağını duyurdu.

29 ALAN BELİRLENDİ
Medyaradar'da yer alan habere göre Bakan Yardımcısı Frangoyannis, Parapolitika gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile olumlu seyreden ilişkileri ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye ile ikili ilişkilerde hassas konulara dokunulmadığına dikkat çeken Frangoyannis, ilişkilerin "ulaşım, çevre, küçük ve orta ölçekli işletmeler, turizm gibi ekonomi ve ticarette 29 alan üzerinde gelişmekte" olduğunu ifade etti. Frangoyannis, pozitif gündemin ilk üç yılında ikili ticaretin kolaylaştırılması, turizmin canlandırılması ve sivil koruma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinde önemli adımlar atıldığını kaydetti.

"SON DERECE İYİ VE ÖZLÜ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, New York'taki görüşmelerinde de ikili ilişkilerde pozitif iklimin korunmasında mutabık kalındığını hatırlatan Frangoyannis, "Benim de muhatabım olan Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile biz de New York'ta son derece iyi ve özlü bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak amacımız 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Zirvede belli etkinlikler üzerine memorandum ve anlaşmaların imzalanması." diye konuştu.

2024'TE YAPIMINA BAŞLANACAK
Frangoyannis, pozitif gündemin iki ülke halkları açısından pratik fayda da sağlayacağını vurgulayarak, İspala sınırında, araçların geçişi için ikinci bir köprünün yapımına 2024'ün içinde başlanacağını, bu köprünün ulaşım ve ticarette büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

İKLİM KRİZİ VE DÜZENSİZ GÖÇ KONUSU
İklim krizi ve düzensiz göç alanında da iş birliğinin şart olduğunu belirten Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "sükunetin" devamına ilişkin de iyimser olduğunu kaydetti.
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