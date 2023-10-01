Samanyolu Haber /Dünya / Biden imzayı attı, hükümetin kapanmasını önledi /01 Ekim 2023 09:46

Biden imzayı attı, hükümetin kapanmasını önledi

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına imza attı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzalamasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Tasarı bugün Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oyla kabul edilmiş, demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan da 9 "hayır" oyuna karşı 88 "evet" oyuyla geçmişti.

Söz konusu tasarı, 17 Kasım'a kadar federal kurumlara ödenek sağlarken, Kongre'de 2024 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için zaman tanıyacak.

"EN BAŞINDAN BU DURUMA DÜŞMEMELİYDİK"
Öte yandan Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerden kurtulmasını, milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun ABD'liler için iyi bir haber olduğunu belirtti.
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