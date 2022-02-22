Ankara: ''Rusya'nın kararı kabul edilemez''





Açıklamada, ‘‘Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada Ankara’nın Ukrayna’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığı vurgulandı, taraflara sağduyulu olma ve uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yapıldı.



Bakanlık ayrıca bir seyahat uyarısı da yayınladı ve Ukrayna'nın doğusundaki Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.



Açıklamada, ''Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir'' denildi.