Samanyolu Haber /Dünya / Ankara: ''Rusya'nın kararı kabul edilemez'' /22 Şubat 2022 07:08

Ankara: ''Rusya'nın kararı kabul edilemez''

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasına Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Ankara: ''Rusya'nın kararı kabul edilemez''

Açıklamada, ‘‘Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Ankara’nın Ukrayna’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığı vurgulandı, taraflara sağduyulu olma ve uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca bir seyahat uyarısı da yayınladı ve Ukrayna'nın doğusundaki Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.

Açıklamada, ''Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir'' denildi.
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