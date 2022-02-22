ABD Yönetiminden Putin’in Kararına Tepki

“Rusya’dan böyle bir adımı bekliyorduk ve derhal karşılık vermeye hazırız” diyen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Biden’ın imzalayacağı kararnamenin Ukrayna’nın bu bölgelerinde faaliyet gösteren her kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki vereceğini belirtti.









Blinken, ‘‘Ortaklarımızla koordineli olarak uygun adımlar atacağız’’ dedi.





Beyaz Saray Sözcüsü, Rusya’nın uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal etmesi ile ilgili takviye önlemlerin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.Sözcü Jen Psaki, bu önlemlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla eşgüdüm içinde hazırladığı ve hızla devreye alacağı sert ve ciddi ekonomik yaptırımlardan ayrı olduğuna dikkat çekti.Jen Psaki, bundan sonra atılacak adımlar ve Rusya’nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırmaya devam etmesine ilişkin müttefikler ve ortaklarla yakın istişare içinde olmayı sürdürdüklerinin altını çizdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, “sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri”nin “bağımsız” olarak tanınmasının hızlı ve sağlam bir yanıt gerektirdiğini söyledi.Putin’in kararının Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddini temsil ettiğini, Rusya’nın diplomasiye bağlılık sözüyle çeliştiğini ve Ukrayna’nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne açık bir saldırı olduğunu kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, ülkelerin tehdit veya güç kullanımı aracılığıyla oluşturulan yeni bir "devleti" tanımama yükümlülüğü olduğunu belirtti.Blinken, kararın Putin’in uluslararası hukuku ve kuralları hiçe saymasının bir diğer örneği olduğunu belirtti.Biden'ın başkanlık kararnamesinin, Rusya'nın uluslararası hukukun bu açık ihlalinden kar sağlamasını önlemek için tasarlandığını vurgulayan Blinken, kararnamenin Ukrayna halkını ya da hükümetini hedef almadığını ve insani yardımla diğer benzer faaliyetlerin sürmesine izin vereceğini kaydetti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını kınayan bir açıklama yaptı.Stoltenberg, bu kararın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltaladığını; kararın Rusya’nın taraf olduğu Minsk anlaşmalarının ihlali olduğunu, çatışmanın çözümüne yönelik çabalara zarar verdiğini kaydetti.NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın ayrılıkçılara maddi ve askeri destek vererek Ukrayna’nın doğusundaki çatışmayı körüklemeye devam ettiğini ve Ukrayna’yı bir kez daha işgal etmek için bir zemin hazırlamaya çalıştığını belirtti.Sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’da biraraya gelen ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 35 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.Beyaz Saray’dan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi. Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını şiddetle kınadığı bildirilen açıklamada, Başkan'ın Ukrayna lideri Zelenski’yi yaptırım uygulama planı da dahil olmak üzere ABD’nin yanıtı konusunda bilgilendirdiği kaydedildi. Açıklamada, ‘‘ Başkan Biden, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemleri karşısında müttefik ve ortaklarla birlik içinde, hızlı ve kararlı şekilde yanıt vereceği taahhüdünü verdi’’ denildi.Ukrayna Cumhurbaşkanı ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda Biden’la görüşmesinde son gelişmeleri ele aldığını ve ulusal güvenlik ekibiyle toplantıya başladığını yazdı.