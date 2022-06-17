Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da ilginç iddia : Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı yapacak /17 Haziran 2022 16:28

Ankara'da ilginç iddia : Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı yapacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle ekonomideki kötü gidişat nedeniyle 15 Temmuz’da seçim kararı açıklayacağı ve seçimlerin en geç Ekim ayının ilk yarısında yapılacağı belirtiliyor.

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Erken ya da zamanında seçim tartışmalarının sürdüğü bugünlerde, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrısı yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Daha önce AKP’de şimdilerde ise altılı masada yer alan partilerden birisinde üst düzeyde görev alan bir isim, böylesi bir plandan haberdar olduklarını ve planın altılı masanın liderleriyle de paylaşıldığı bilgisini verdi.

Ankara kulislerinde konuşulan senaryoya göre; Erdoğan 15 Temmuz’da yani darbe girişiminin yıldönümünde erken seçim açıklaması yapacak. Fakat Erdoğan’ın seçim kararını alınmasını Meclis’e bırakacak.

MUHALEFET, ERDOĞAN’A ‘HAYIR’ DEMEYECEK

Meclis’in seçim kararı alması içinse 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin sandalye sayısı bugün itibariyle 333. Bu durumda erken seçim çağrısını sürekli yenileyen muhalefetin de Erdoğan’ın çıkışına “hayır” demeyeceği ve Meclis’ten seçim kararı almasına destek vereceği ifade ediliyor.
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