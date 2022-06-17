Ankara'da ilginç iddia : Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı yapacak

Erken ya da zamanında seçim tartışmalarının sürdüğü bugünlerde, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrısı yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Daha önce AKP’de şimdilerde ise altılı masada yer alan partilerden birisinde üst düzeyde görev alan bir isim, böylesi bir plandan haberdar olduklarını ve planın altılı masanın liderleriyle de paylaşıldığı bilgisini verdi.





Ankara kulislerinde konuşulan senaryoya göre; Erdoğan 15 Temmuz’da yani darbe girişiminin yıldönümünde erken seçim açıklaması yapacak. Fakat Erdoğan’ın seçim kararını alınmasını Meclis’e bırakacak.





MUHALEFET, ERDOĞAN’A ‘HAYIR’ DEMEYECEK





Meclis’in seçim kararı alması içinse 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin sandalye sayısı bugün itibariyle 333. Bu durumda erken seçim çağrısını sürekli yenileyen muhalefetin de Erdoğan’ın çıkışına “hayır” demeyeceği ve Meclis’ten seçim kararı almasına destek vereceği ifade ediliyor.