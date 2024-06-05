Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da sürpriz görüşme: Akşener, Erdoğan'la Saray'da görüşecek /05 Haziran 2024 12:54

Ankara'da sürpriz görüşme: Akşener, Erdoğan'la Saray'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener ile görüşecek.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener, 1 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devretmişti. O günden sonra uzun süre görüntülenmeyen Akşener'in ailesiyle birlikte Sapanca'daki çiftlik evinde zaman geçirdiği ve cep telefonunu kapattığı öne sürülmüştü.

Akşener son olarak iki gün önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılmıştı ve yaklaşık bir ayın ardından ilk kez görüntülenmişti.

Aynı gün eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine de katılan Akşener'in saç rengini değiştirdiği görülmüştü.
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