Ankara'da sürpriz randevu

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceği belirtildi.



Sözcü Gazetesi'nden Serap Belovacıklı'nın haberine göre, Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00'da Akşener'le bir araya gelecek. Görüşmenin gündemi, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde iş birliği olacak.



İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçimlere parti olarak tek başına gireceklerini ve tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.



2019'daki yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ittifak yapmıştı. Ankara'da iki partinin ortak adayı olan CHP'li Mansur Yavaş, yüzde 50,93 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.