Hollanda’da aşırı sağcı Wilders’in Özgürlük Partisi açık ara önde

Hollanda’da yapılan erken seçimde oy verme işlemi yerel saatle 21:00’de sona erdi. Yaklaşık 13,6 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimin ardından oy sayımına başlandı.



Ipsos sandık çıkış anketine göre, büyük bir zafer elde eden Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ilk sırada.



Bu sonuçlara göre, PVV 17 olan sandalye sayısını 35’e yükseltti.



Frans Timmermans liderliğinde seçime gren İşçi Partisi (PvdA) – Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı, 26 sandalye ile 2. sırada yer alıyor.



Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi 2021 seçimlerine göre 11 milletvekili kaybederek, 23 sandalye ile 3. gözüküyor.



Pieter Omtzigt liderliğindeki merkez sağ Yeni Sosyal Sözleşme Partisi’nin (NSC) de 20 milletvekili kazanacağı hesaplanıyor.



Partisinin seçim başarısının ardından Wilders, zafer sevincini gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.



