Suç örgütüne ikinci darbe: Örgüt lideri gizli bölmede yakalandı

























Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Çok sayıda suç eylemine karıştıkları belirlenenen çeteye yönelik operasyonu dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. 24 şüpheliden 19'unun yakalandığı belirtilen çetenin, bir villada silahlı çatışmaya girdiği öğrenilmişti. Bir kişinin yaralandığı villaya, bahçe çitleri kesilerek girilmişti.Operasyonda çete elebaşı ve bazı üyelerinin kaldığı villaya da baskın düzenlenmişti. Aramalarda çete elebaşı Mehmet Selim A. ve bazı adamları bulunamamıştı. Polis çete elebaşını aramaya devam ederken, villadaki ekibin sabit beklemesi istenmişti.Polislerin beklediği villada mutfaktan gelen bazı sesler üzerine detaylı arama yapıldı. Çete elebaşı 5 adamıyla birlikte, mutfak tezgahlarının arkasında zula olarak yapılan bir yerde bulundu. Yakalanmamak için daracık bir alanda 11 saat kalan çete elebaşı ve adamları kıskıvrak yakalandı. Mehmet Selim A. ile yakalanan isimlerden bazılarının dosyada adlarının bulunmadığı öğrenildi. Zula aramasında 1 Uzi, 1 Kalaşnikof tipi otomatik silah, tabanca ve tüfek bulundu.Yakalanan şüpheliler dışında dosya kapsamında aranan 2 kişi de farklı bir adreste yakalandı. 24 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 27'ye ulaştı.Çeteye düzenlenen baskında ele geçirilen toplam silah sayısı da dikkat çekti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof, 3 Uzi tipi otomatik silah, 18 tabanca, 2 tüfek, 23 şarjör ve 1000 mermi ele geçirildi.Kendilerine “Yol Yemezler” diyen çetenin Silivri, Büyükçekmece ve Güngören ilçelerinde aktif olduğu ve 11 eylemi tespit edildiği belirlendi. Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma Suçuna Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları belirlenenen suç örgütünün 28 üyesi tespit edildi.