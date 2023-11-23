Sayıştay belediyeleri mercek altına aldı: Usulsüzlük fışkırıyor

Sözcü'nün haberine göre Sayıştay 81 il ve yüzlerce ilçe belediyesine ilişkin 2022 yılı denetim incelemelerini tamamlayarak raporlarını yayınladı. Birçok belediyede usulsüzlük ve yolsuzluklara rastlandı. Raporlarda tespit edilen bazı konular şöyle yer aldı:



ACİL KODUYLA MESCİT



AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlarının kullanımı için 10 milyon 749 bin liraya araç kiraladı. Ancak şartnamede aracın marka-modeli de yer aldı. Rekabet ve fırsat eşitliği engellendi. Tadilatı, süs havuzu, mobilya, kafe, mescid ihaleleri de sadece acil durumda kullanılması gereken ‘'21-B'' yöntemiyle yapıldı.



KONSER VURGUNU



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, konserler için firmalara piyasa fiyatının çok üzerinde ödeme yaptı. 9 ayrı organizasyon için bir firmaya 1 milyon 890 bin lira ödendi. Firma ise organizasyonu yapan şirkete 895 bin lira verdi. Yüklenici sadece fatura kesip, 1 milyon lira kar elde etti.



KONYA PARA SAÇMIŞ



Konya Belediyesi bazı kişi ve firmalara bol keseden kaynak aktardı. 662 adet işyerinden ilan ve reklam vergisi de alınmadı. Çevre Temizlik Vergisi payları 31 ilçe belediyesinden sadece 10'una gönderildi. 118'inin işyerinin çalışma ruhsatı olmadığı saptandı. 685 taksi plakası usulsüz verildi. Belediyeye ait araziler meclis kararı olmadan satıldı, tahsilatlar takside bağlandı.



ATATÜRK KÖŞKÜ DEVREDİLDİ



AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi ve Atapark Çok Amaçlı Salonunu, meclis kararı olmadan AKP'li Ortahisar Belediyesi'ne tahsis etti. Atatürk Köşkü, Şehir Müzesi, Kızlar Manastırı ve Çal Mağarası da ihalesiz ve 23 bin liraya belediye şirketine usulsüz devredildi. Akaryakıt istasyonu olarak kiralanan arsaya da lokanta yapıldı.



KAYSERİLİ HESABI



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin 3 milyon 940 bin lirasını gecekondu fonuna aktarmadı. Bu paranın gecekondu tasfiyesi ve yeni gecekondu yapılmaması için kullanılması gerekiyordu. Otobüs terminali işletme süresi de dolduktan sonra, ihalesiz biçimde aynı firmaya verildi. 12 adet halk otobüsü çalıştırma süresi de 10 yıl yerine 49 yıllığına ihale edildi.



KİRLİLİĞE DEVAM



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek için maden işletmelerinden alması gereken tahsilatı hiç yapmadı. 598 işyerinin çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. Belediye taşınmazları vakıf, dernek ve spor kulüplerine tahsis edildi. 1670 halk otobüsü, 1219 adet taksi, 6 bin 500 adet servis araç plakası da 10 yıl yerine süresiz olarak verildi.



300 MİLYONLUK FAİZ



AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun vadeli kullandığı kredinin 300 milyonluk faizini sadece bir yıllık giderinde gösterdi. Kendi şirketlerinden Burkent'in 30 milyon, Besaş'ın 5 milyon ve Tarımsaş'ın 50 milyon tutarındaki borçlarına kefil oldu.



İHALELERİ BÖLDÜ



AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi, acil durumda kullanılması gereken yasa maddelerini işletip, boru, branda ve hediyelik eşya ihalesi yaptı. Toplam miktarı milyonları bulan bazı ihaleleri de bölerek, miktarı küçültüp doğrudan temin yoluna başvurdu.



VERGİ BORCU TAKTI



AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi vergi borçlarını zamanında ödemedi ve gecikme cezası nedeniyle zarara uğradı. 2021 yılında 46 milyon 827 bin lira borcun 34 milyonu ödendi.



TAŞ DUVARI BÖLDÜ



AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi ‘Doğrudan Temin’ yöntemini kullanmak için 218 bin 395 TL’yi aşmayan ihaleler yaptı ve ihaleleri böldü. Taş duvar yapımı için 11, temizlik malzemesi alımı için de 8 ihale yapıldı. Belediyeye ait 131 taşınmaz kiracısının da borcunu ödenmediği belirlendi.



HUZUR HAKKI



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, denetimlerde ortaya çıkan kesinleşmiş kararlara rağmen 2.7 milyon liralık kamu zararının tahsil edilmesi için işlem bile başlatmadı. Belediye şirketlerinin yönetim kurullarında da mevzuata uygun olmayan görevlendirmeler ile huzur hakkı ödemeleri yapıldığı belirlendi.