Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanımız Ateş Ünal Erzen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.





Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."





Gazete Duvar'da yer alan habere göre geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen vefat etti.2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, bir dönem Galatasaray'da çeşitli kademelerde yönetici olarak da görevlerde bulundu.Üç çocuk babası Erzen’in cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayımladı.Galatasaray Kulübü, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı. Açıklama şöyle:"Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Üyesi, 3788 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, değerli siyasetçi Hilmi Ateş Ünal Erzen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen'i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun" dedi.