Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da yabancı uyruklu şahıs patronunu öldürdü! /12 Mayıs 2022 08:12

Ankara'da yabancı uyruklu şahıs patronunu öldürdü!

Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı patronunu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alırken, Suriyeli olduğu belirlenen şahıs da kısa süre içerisinde yakalandı.

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Altındağ ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre çantacıda çalışan yabancı uyruklu bir şahıs, henüz nedeni bilinmeyen tartışma sonrasında çalıştığı işletmenin sahibi Ziya İpek'i (27) öldürdü.

KALE KENARINDAKİ İŞ YERİNDE YAŞANDI

Medya Ankara'da yer alan habere göre olayın Ankara Kalesi'nin kenarındaki bir çantacıda meydana geldiği ve yabancı uyruklu şahsın patronu İpek'i silahla öldürdüğü belirlendi. Ayrıca şahsın Suriyeli olduğu iddia edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Vefat haberini alan Ziya İpek'in yakınları, işletmenin önüne akın etti. Büyük üzüntü yaşayan İpek'in akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Yeni bir gerginlik yaşanmasını engellemek adına olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisler, konuyla ilgili aldıkları ilk bilgilerin ardından peşine düştükleri katil zanlısı şahsı kısa sürede gözaltına aldı. Tartışmanın neden kaynaklandığı ve olayın nasıl geliştiğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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