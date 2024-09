Ankara'dan New York Belediye Başkanı'yla ilgili ilk açıklama

New York Belediye Başkanı Adams hakkında şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurt dışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının üzerine Ankara'dan ilk açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin New York şehrinin Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Yurtdışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmeleri'ne ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz" dedi.



Keçeli, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, "Yurtdışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz. New York’ta devam eden hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Tabiatıyla, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



New York Belediye Başkanı Adams hakkında şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurtdışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adams iddianamede, Demokrat, Türkiyeli yetkililer ve iş insanlarından ücretsiz otel konaklamaları; Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan, Gana ve Türkiye gibi destinasyonlara indirimli uçak biletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygunsuz hediyeler almakla suçlandı.