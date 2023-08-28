Ankara'ya yürüyüş başlatan Ümit Özdağ'ın otobüsünde yangın çıktı

"Ümit Özdağ bu yol uzun bu yol zor ama hiç unutmayalım ki bizim savaş olmayan barış yolu bir ortamda devlet karayolundan güvenle yağacağımız yürüyüşü şerife bacılar ayaklarında çarıklarla sırtlarında cephane ile kucaklarında çocuklarıyla kar fırtına altında veya yanan güneş altında aç ve susuz yapmışlardı.





Onun için bizim yürüyüşümüz onların o zor cefalı ama onurlu yürüyüşüne de 103 sene sonra bir saygı duruşu anlamına geliyor. Burada bütün Türk gençliğine sesleniyorum; 10 Eylül’e kadar istiklal yolu üzerindeki yürüyüşümüze devam edeceğiz.





Eğer siz de Atatürk’e silah arkadaşlarına istiklal harbimizin şehitlerine ve gazilerine saygınızı göstermek, istiklal yolunda yürüyen şerife bacılarının emeklerine saygı gösteriyorsanız hangi partiye oy veriyorsanız önemli değil gelin bizimle birlikte yürüyün, bu yürüyüşü hep birlikte Anıtkabir’de sonlandıralım."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Madalyası sahibi ilçe olan İnebolu'dan Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.Kastamonu Güncel'in aktardığı habere göre, İnebolu'dan Ankara'ya yürümek için İnebolu'ya gelen Ümit Özdağ'ın seçim otobüsünde yangın çıktı.İçinde partililerin bulunduğu otobüsün ön lastikleri İnebolu Devlet Hastanesi önünde yanmaya başladı.Hastane personelinin yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Özdağ, yürüyüşüne başlamadan önce gençlere yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: