Cumhur İttifakı'na bir anket şoku daha

AKP: 25,4

CHP: 23

İYİ Parti: 11.2

HDP: 8.2

MHP: 5.7

AKP: 31.2

CHP: 28.6

İYİ Parti: 14.5

HDP: 10

MHP: 7.8

DEVA: 2.6

ERDOĞAN'A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56





MUHALEFETİN ADAYI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ





Muhafelet adayı: 51,3

Erdoğan: 32.8

Kararsızım: 8.8

Oy Kullanmam: 5.8

Son anket sonuçları açıklandı: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AKP oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi.İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.Ayrıca sonuçlara göre, Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56.5 oldu.Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31.3, kararsızım diyenlerin oranı ise 10.5 olarak duyuruldu.Oy kullanmam diyenler ise 1.7 oldu.'2. turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı?' sorusuna ise yurttaşlar şöyle yanıt verdi: