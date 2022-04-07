Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'na bir anket şoku daha /07 Nisan 2022 10:51

Cumhur İttifakı'na bir anket şoku daha

Yöneylem Araştırma'nın Mart ayında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, AKP'nin oy oranı yüzde 25'e geriledi.

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Son anket sonuçları açıklandı: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56
Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AKP oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi.

İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:
  • AKP: 25,4
  • CHP: 23
  • İYİ Parti: 11.2
  • HDP: 8.2
  • MHP: 5.7

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle:
  • AKP: 31.2
  • CHP: 28.6
  • İYİ Parti: 14.5
  • HDP: 10
  • MHP: 7.8
  • DEVA: 2.6

ERDOĞAN'A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56

Ayrıca sonuçlara göre, Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56.5 oldu.

Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı yüzde 31.3, kararsızım diyenlerin oranı ise 10.5 olarak duyuruldu.

Oy kullanmam diyenler ise 1.7 oldu.

MUHALEFETİN ADAYI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

'2. turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı?' sorusuna ise yurttaşlar şöyle yanıt verdi:
  • Muhafelet adayı: 51,3
  • Erdoğan: 32.8
  • Kararsızım: 8.8
  • Oy Kullanmam: 5.8
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