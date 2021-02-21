[Anket] Kürtler AKP'ye oy verecek mi? Tarihi düşüş var!

İktidarın HDP’li belediyelere yönelik kayyım politikası krizle birleşince AKP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güç kaybettiği, önceki seçimden bu yana yaklaşık yüzde 8 oy kaybı olduğu görülüyor. CHP’de yüzde 2.2’lik artış yaşanırken, HDP ise oy oranını önemli ölçüde koruyor.







Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin seçmen eğilimlerine ilişkin, 18-25 Ocak 2021 tarihinde; Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan Diyarbakır, Urfa, Mardin, Van, Batman, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Bingöl illerini kapsayan saha araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 1507 hanede, yüz yüze gerçekleşen araştırmada katılımcılara “Sizce Türkiye’nin En Büyük 1.Sorunu Nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 61,4’ü “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 16,9’u “Kürt Sorunu”, yüzde 4,9’u “Çatışma Şiddet Ortamı”, yüzde 2,5’i “Hükümet”, yüzde 2,4’ü “Muhalefetsizlik” yanıtını verdi.





Yüzde 71,8 parti kapatmayı olumsuz görüyor





Katılımcıların ülke içindeki sorun ve politikalardan nasıl etkilendikleri sorusuna verdikleri yanıtlara göre ise yüzde 94,1’i Ekonomik Kriz/Enflasyon/İşsizlik’ten; yüzde 90,4’ü ‘pandemi’den; yüzde 75,6’sı Hukuk Sisteminin Mevcut Durumundan; yüzde 75,4’ü Eğitim Sisteminden; yüzde 69,7’si Kadın ve Çocuk Politikalarından; yüzde 68,3’ü Cumhurbaşkanlığı Sisteminden; yüzde 63,4’ü Gerilim/Güvenlikçi Politikalardan; “Olumsuz Etkilendiklerini’’ vurguladı.





Son dönemde gündeme gelen parti kapatmalarıyla ilgili tartışmaları ankete katılanların yüzde 71,8’i olumsuz değerlendirirken; toplam da yüzde 9,5’i olumlu bulduğunu, yüzde 18,6’sı ise “Kararsız” olduğunu ifade etti.





CHP oyunda artış





“Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 40,3’ü “HDP” yanıtını verdi. Katılımcıların 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’ye yüzde 25.9 oranında oy verdiği belirlenirken son ankete göre AKP’ye yönelişin yüzde 18’e kadar düştüğü görüldü. Katılımcıların yüzde 10,2’si “Oy Kullanmayacağını”, yüzde 8,7’si “Kararsız” olduğunu bildirdi. “CHP” yanıtını verenlerin oranı yüzde 5,8’e yükseldi. Yanıtlara göre en büyük oy düşüşü 7,9 puan farkla AKP’de yaşanırken, HDP’nin önemli ölçüde oyunu koruduğu, CHP’nin ise 2,2’lik bir artış sağladığı görüldü.





"Türkiye’nin durumu kötüye gidiyor"





Metropoll Araştırma ise, ocak ayında yaptığı anketin sonucunu paylaştı. Şirketin başkanı Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından “Yorumsuz” olarak paylaştığı 'Türkiye’nin gidişatı' anketinin grafiğinde halkın gidişattan memnun olmadığı net biçimde görülürken “Türkiye’nin durumu kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 60,4 olarak açıklandı.