Samanyolu Haber /Gündem / Ankette bakanlar soruldu, en başarısız bakan Nebati oldu /29 Temmuz 2022 15:23

Ankette bakanlar soruldu, en başarısız bakan Nebati oldu

ASAL Araştırma, bu defa Cumhurbaşkanlığı ve Kabinede en başarılı bulunan ismi sordu. En düşük oranı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aldı.

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Haziran 2023’te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik birçok anket yapılırken Asal Araştırma bu kez cumhurbaşkanı adayı ve partileri değil, kabinede yer alan bakanlara yönelik çalışma yaptı.

Gazete Duvar’da yayınlanan habere göre Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette katılımcılara kabinede en başarılı buldukları isim soruldu.

Ankete göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14.6 oranında oy oranıyla en başarılı bakan olurken en başarısız bakan ise 1.2 oyla Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu.

İşte anket sonuçları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14.6

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12.3

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 11.5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10.7

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 6.8

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 4.5

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 4 .5

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 4.0.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 3.3.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2.9

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2.7

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 2.6

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 2.4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 2.3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: 2.0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 1.8

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 1.7

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisci: 1.5

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1.2
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