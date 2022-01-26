Annesinin telefonunu kullanan 22 aylık çocuk, 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı





Evlerine gelen mobilyaları görünce eşine ve çocuklarına herhangi bir alışveriş yapıp yapmadıklarını soran anne Madhu Kumar, Walmart'tan yapılan 1,483 sterlin (27 bin Türk Lirası) değerindeki mobilyaları görünce hayrete düştü. Olayın ardındaki kişinin, ailenin en genç üyesi, 22 aylık Ayaansh olduğu ortaya çıktı.

Bazı ürünlerden birden fazla sipariş veren Ayaansh'ın annesinin telefonunu kullanarak aldığı ortaya çıkan mobilyalar arasında çiçek stantları ve sandalyeler de yer aldı.

News12'ye konuşan anne Madhu Kumar, "İlk önce biri bir kutuyla gelip kapının önüne koydu. Daha sonra ikincisi geldi, sonra üçüncüsü derken evin önünde kuyruk oluştu" dedi.