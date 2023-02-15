Samanyolu Haber /Gündem / Antakya’nın yarısı, Kahramanmaraş’ın dörtte biri… /15 Şubat 2023 11:29

Antakya’nın yarısı, Kahramanmaraş’ın dörtte biri…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Antakya'da deprem sonrası yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili açıklama yaptı.

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki binalarla ilgili “Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, kentin yüzde 23, dörtte biri ya yıkılmış, ya ağır hasar, ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde” dedi. Soylu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Bir örnek daha vermek isterim. Dün öğleden sonra Hatay’daydık. Orada, Antakya merkezinde, bu rakam yüzde 50’nin üzerinde. Bu da şu demektir, her iki konuttan, bağımsız bölümden biri tanesi ya yıkılmış, ya ağır hasar, ya da acil yıkılacak kapsamında.

– Hasar tespitleri hızlı bir şekilde devam edecek. Bir mesele daha var onu da açıklamam gerekir. Burada tüm kurumlardan temsilci var. Enkazların tespiti, cenazelerin tespiti, defin işlemleri, kimliklendirme dahil olmak üzere koordinasyon içinde gerçekleşiyor.

– Bundan sonraki soruşturmalara konu olacak binalardaki eksikliklerle alakalı süreçlerle alakalı da yargı gözetiminde, bakanlık birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar, bunların incelenmesi, bütün binalarda teker teker devam etmektedir.

– Burada kim eksiklik yapmışsa, yapımdan sonra yapılanlar söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmesi, binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.
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